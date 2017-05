Kommentar: Neugierig und offen für Neues Gabriela Lachnit über die Sternradfahrt und ihre Protagonisten

Hut ab vor allen, die sich bei anfangs schlechtem Wetter auf das Rad geschwungen haben und nach Herrnhut gefahren sind. Die Sternradfahrt des Landkreises Görlitz ist seit Jahren eine Veranstaltung, der scheinbar auch schlechtes Wetter nicht viel anhaben kann. Der Wettergott hatte wenigstens am Sonnabendnachmittag ein Einsehen, drehte den Wasserhahn zu und schickte reichlich Sonne. Das hatten sich sowohl die Radler als auch die Organisatoren verdient. Es ist in jedem Jahr ein großer Aufwand, die Sternradfahrt vorzubereiten und durchzuführen. Zwar laufen die Fäden im Landratsamt Görlitz zusammen, aber ohne die vielen Mitstreiter entlang der einzelnen Touren und in den jeweiligen Ankunftsorten wäre die Sternradfahrt nicht möglich. Eine ganze Menge Arbeit wird auch hier zum Allgemeinwohl im Ehrenamt geleistet.

Die große Zahl an Radlern ist zudem Ausdruck dessen, dass die Bewohner des Landkreises nicht nur sportlich sind, sondern dass sie auch großes Interesse daran haben, den Landkreis kennenzulernen. Diesmal hatte die Sternradfahrt sogar eine große Ausstrahlung nach Tschechien. Davon zeugten die zahlreichen Radfahrer aus dem Nachbarland. Die jedes Jahr wechselnden Ankunftsorte bei der Sternradfahrt tragen dazu bei, den Landkreis Görlitz immer besser kennenzulernen – wenn man neugierig genug und offen ist für Neues.

