Kommentar: Neue Läden sind sexy Thomas Staudt über Einzelhändler und Ärzte

Seit Jahren leidet Weißwasser unter einem extremen Bevölkerungsrückgang. Weil damit Schließungen, Streichungen und insgesamt eine Einschränkung der Lebensqualität verbunden ist oder sein kann, ist das extrem ungeil. Gerade dann, wenn ausgerechnet die Institutionen oder Geschäfte betroffen sind, auf die man glaubte, nicht verzichten zu können.

Aber Veränderung kann auch Spaß machen. Schließlich geht es nicht nur bergab. Macht ein Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau zu, springt vielleicht ein anderer mit einer ähnlichen oder einer ganz anderen Idee in die neu entstandene Lücke. Die Bewegung, die dadurch gerade im Einzelhandel entsteht, ist aus einem gewissen Blickwinkel betrachtet sogar „sexy“. Es kann Spaß machen, neue Geschäfte zu entdecken und sich mit anderen darüber zu unterhalten, auch wenn man das Angebot vielleicht gar nicht braucht und dort gar nicht oder eher selten einkaufen geht. Was sich in Weißwasser trotz des ständigen Wechsels im Einzelhandel bisher nicht verändert hat: Die Stadt hat noch immer keine Geschäftsstraße, in der der Schaufensterbummel wirklich lohnt. Das ist nicht wirklich sexy.

Mag es beim Einkaufen auch um Lust gehen, bei existenziellen Dingen hört der Spaß auf. Machen Arztpraxen dicht, ist Schluss mit lustig. Deshalb ist es umso erfreulicher, dass es nun einen Facharzt in Weißwasser mehr gibt.

