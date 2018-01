Kommentar: Neue Ideen für die Sicherheit gefragt

Die Bürgermeister von Kodersdorf und Waldhufen sind arm dran, wenn es um den Brandschutz im A-4-Tunnel geht. Allein durch ihr Amt sind René Schöne und Horst Brückner dazu verdonnert, die Hilfeleistung im Nadelöhr auf der Autobahn zu gewährleisten. Schon lange geht es um eine Verbesserung der Situation. Denn die ist für die beiden Wehren perspektivisch eigentlich nicht mehr zu stemmen. Deshalb ist es umso besser, dass sich im Zuge der bevorstehenden Tunnelsanierung alle Seiten an einen Tisch setzen, um den Brandschutz auf eine solide Grundlage zu stellen. Dass der Freistaat sich allem Anschein nach dazu bereiterklärt, die Mehraufwendungen für den Kauf neuer Spezialfahrzeuge durch erhöhte Fördersätze mit zu übernehmen, ist nur gerecht und eine Selbstverständlichkeit.

Denn Waldhufen und Kodersdorf können ja nichts dafür, dass auf ihrem Territorium einst der A-4-Tunnel gebaut wurde und sie seitdem quasi dazu verpflichtet sind, zum Wohle aller Autofahrer tiefer in ihr Investitionssäckel zu greifen. Ein Findungsprozess ist in meinen Augen die Vergrößerung des Einzugsgebietes der künftig zuständigen Tunnel-Feuerwehren. Ich fände es besser, wenn man die Kodersdorfer und Waldhufener Wehr in den Status von Berufswehren versetzen würde, die dann immer einsatzbereit wären und nicht mit einer gehörigen Portion Ungewissheit im Katastrophenfall mühsam zusammengetrommelt werden müssten. Doch dies, versichern Experten, ist nicht zu finanzieren. Deshalb kommt auf die Kameraden aus Horka, Särichen, Niesky, aber auch aus Schöpstal, Reichenbach, Vierkirchen und Görlitz ein erhöhtes Maß an Verantwortung zu, wenn sie die „etablierten“ Tunnelwehren unterstützen.

