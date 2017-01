Kommentar: Natur behält die Oberhand Romy Kühr über Wetterlagen und Klimawandel im Landkreis Görlitz

Das Wetter spielt eine große Rolle dabei, wenn es um das Wohlbefinden der Menschen geht. Bei Sonnenschein hat fast jeder gute Laune, lange Perioden mit Regen und Grau drücken aufs Gemüt. Bestimmte Wetterlagen verursachen manchem Kopfschmerzen und derzeit warnt das Sächsische Umweltministerium in Zittau und Umgebung wegen hoher Feinstaubbelastung, die aufgrund des aktuellen Hochdruckwetters entsteht, sogar vor Ausdauersport im Freien.

Auch viele Leserbriefe und Facebook-Kommentare machen derzeit deutlich, wie sehr das Wetter unser Leben beeinflusst: Das Winterwetter und der damit einhergehende Zustand von Straßen und Wegen sind Thema. Dabei sind die Menschen selbst für die Wetterkapriolen mit verantwortlich – das ist nichts Neues. An hohen Feinstaubbelastungen oder dem Klimawandel sind auch jene Dinge mit Schuld, die uns das Leben angenehm und bequem machen.

Ein anderer Aspekt daran ist jedoch – auf eine Art – sogar beruhigend. Denn Fakt ist, dass wir das Wetter nicht beeinflussen können. Wir müssen damit umgehen, egal, wie es kommt. Hin und wieder ist sogar zu beobachten, dass sich die Menschen nach dem Wetter richten. So sind bei Schnee und Glatteis beispielsweise häufig weniger Menschen mit dem Auto unterwegs – nämlich nur diejenigen, die unbedingt müssen.

So behält die Natur also die Oberhand. Das ist gut so, denn es weckt das Bewusstsein für die Umwelt.

