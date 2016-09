Kommentar: Nachbarn müssen einbezogen werden Jan Lange über den Lkw-Ärger im Friedländer Zipfel

Dass mit der Tonnagebegrenzung auf der B 99-Brücke über den Steinbach das Lkw-Problem nicht gelöst wird, war abzusehen. Es wurde nur verlagert. Für die Anwohner der B 99 brachte die Maßnahme zwar eine Entlastung, dafür leiden nun die Bewohner im Friedländer Zipfel, wo seit Mai der Schwerlastverkehr zugenommen hat. Den Lkw-Fahrern kann man keine Schuld geben. Dass sie nicht die 75 Kilometer lange Umleitung über die B 178 und B 6 nehmen, sondern die mehr als zehn Kilometer kürzere Strecke über Frydlant, kann man ihnen kaum vorwerfen. Stattdessen zeigt sich ein weiteres Mal, dass die polnische Seite scheinbar ohne Absprache mit den Nachbarn Sperrungen erläßt oder aufhebt. In Bogatynia wurde vor Monaten eine 12-Tonnen-Begrenzung eingeführt – ohne die Deutschen zu informieren. Die hatten auf einmal unter einem stark erhöhten Lastverkehr zu leiden. Ähnlich ergeht es jetzt den Tschechen im Friedländer Zipfel. Auch hier hat die polnische Seite die Tonnagebegrenzung am Grenzübergang Habartice scheinbar ohne Absprache mit den Tschechen auf zwölf Tonnen erhöht. Das ist kein wirklich partnerschaftliches Miteinander im Dreiländereck. Man kann die Nachbarn nicht jedes Mal vor vollendete Tatsachen stellen. So entsteht kein Vertrauen. Das ist aber wichtig, um die gesamte Region voranzubringen.

