Kommentar: Museum muss nicht altbacken sein Daniela Pfeiffer über die Städtischen Sammlungen

Altbacken und angestaubt. Manches Museum, das stillsteht, sich nicht weiterentwickelt, mag dieses Bild an sich kleben haben. In Görlitz trifft das wohl auf kaum ein Museum zu. Auf die Städtischen Sammlungen schon gar nicht. Mit immer wieder neuen, aufwendig vorbereiteten Ausstellungen machen sie von sich reden – immer öfter auch mit interaktiven Angeboten, die vor allem bei den jüngeren Görlitzern gut ankommen. Schließlich macht ein Museum zum Anfassen und Mitmachen mehr Spaß als eines, wo nur angeschaut und gelesen werden darf. Vor allem mit der DDR-Ausstellung hat das Kulturhistorische Museum ein Achtungszeichen gesetzt, sich auch manchem Görlitzer wieder in Erinnerung gebracht. Es kommt eben auf Thema und Umsetzung gleichermaßen an. Dieser Herausforderung stellen sich die Mitarbeiter immer wieder, suchen frische, ungewöhnliche Ideen, die aber in den Görlitzer Kontext passen und so ganz nebenbei noch einen Bildungsauftrag erfüllen.

