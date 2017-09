Kommentar: Müll-Gebührenknall bleibt aus Matthias Klaus über die höheren Kosten der Abfallentsorgung

Wo kommt er denn plötzlich her, der zusätzliche, ungeplante Sperr- und Restmüll? Ist er vielleicht ein Zeichen eines zarten Aufschwungs im Landkreis? So nach dem Motto: Jetzt wird es Zeit, die Nachwendeschrankwand muss raus. Mehr Konsum, mehr Müll? Oder ist es doch ein ganz anderes Signal, eines vom anhaltenden Wegzug aus dem Landkreis? Wer weggeht, braucht seine alten Möbel nicht mehr, sie landen im Sperrmüll. Man kann es so oder so sehen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Woher der zusätzliche Müll kommt, darüber wurde während der jüngsten Kreistagssitzung nichts gesagt. Interessant zu wissen wäre es, vielleicht sollten die Entsorger dazu eine kleine Studie starten. Für den Bürger zählt nur eines: Die Müllgebühren steigen. Allerdings sehr, sehr, sehr moderat, wenn die Berechnungen des Landkreises und des Unternehmens Econum stimmen. Von nicht mal drei Euro im Jahr für eine Durchschnittsfamilie ist da die Rede. Ob’s dabei bleibt, abwarten. Der große Gebührenknall von 2013, er wiederholt sich glücklicherweise nicht. Ein Problem für den Kreis bleibt allerdings: Die Zahlungen für die Müllverbrennung in Lauta. Was auf dem Papier steht, korrespondiert nicht mit der Wirklichkeit. Wenn es so wäre, würden die Gebühren vielleicht ja sogar wieder sinken.

