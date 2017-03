Kommentar: Miteinander sprechen bringt Verständnis Steffen Gerhardt über den Info-Abend für die Seer Bürger

Es drohte mal laut zu werden, als die Seer Mittwochabend ihren Unmut über die Baustelle Deutsche Bahn in ihrem Ort äußerten. Klar, wem jeden Tag mehrere große Lkws am Haus vorbeifahren und der Baulärm durch alle Ritzen dringt, der wird auch mal laut. Dafür haben die Bahnvertreter sogar Verständnis. Aber seinem Ärger sollte man nicht erst auf so einer Veranstaltung Luft machen, sondern gleich, wenn man ihn hat. Die Bahn bietet für solche Fälle ihre Kummer-Telefone an.

Aber wie den Worten der Seer zu entnehmen ist, führte so mancher Anruf ins Leere nach dem Motto: Kein Anschluss unter dieser Nummer. Auch wenn man sich nicht gern mit einem Anrufbeantworter unterhält, die Bahnleute sehen ihn als eine Möglichkeit der Kommunikation an, denn die Büros sind nicht 24 Stunden am Tag besetzt. Jedenfalls beruhigte sich die Lage in der Seer Grundschule wieder, weil das miteinander Sprechen Verständnis füreinander bringt. Die Seer wollen daher eine Fortsetzung dieser Veranstaltung.

