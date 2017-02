Kommentar: Mit Visionen lohnt sich der Aufwand Jochen Mayer über den Sinn eines Ski-Weltcups an der Elbe

Was Düsseldorf zehn Jahre lang am Rhein möglich machte, das sollte Dresden an der Elbe auch können: einen Weltcup der Skiläufer. Reize hätte so ein Angebot: Dresdens Ambiente kann sich sehen lassen, Aufmerksamkeit wäre garantiert, die Stadt hätte eine Zuschauer-Attraktion nebst Zusatz-Einnahmen. Aber lohnt sich der ganze Aufwand?

Auf jeden Fall – wenn so ein Ereignis denn nachhaltig wäre, wenn etwas bliebe, wenn vielleicht sogar ein größerer Plan dahinter stehen würde. Dresden debattierte zwar mal ein langfristiges Sportentwicklungskonzept bis 2025. Aber große Visionen, wo die Stadt mit ihrem Sport hin will, entstanden daraus nicht.

Natürlich müht sich die Sportbasis, engagieren sich Vereine, entsteht auch durch Privatinitiative Neues. Und doch wäre für den Sport mehr möglich in der Kulturstadt. Ein einmalig ausgetragener Weltcup könnte als Strohfeuer verpuffen. Er könnte aber auch Anstöße geben. Es ist nur die Frage: wofür? Vielleicht für eine Wintersport-Offensive? Für eine weitere Bereicherung der Laufszene oder neue Sport-Angebote an der Elbe? Für den Beginn einer Tradition? Dafür wäre ein guter Plan ganz nützlich. Dann ist der Weltcup eine Chance für Dresden.

