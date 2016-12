Kommentar: Mit dem Strom, aber gegen den Wind Thomas Staudt über Energieerzeugung in Skerbersdorf

Erneuerbare Energien liegen im Trend. Sie sind eine wichtige Basis für die vielzitierte Energiewende, die die Bundesregierung anstrebt. Diese Wende wird sich nicht aufhalten lassen. Falls in Skerbersdorf tatsächlich eine Windkraftanlage errichtet werden darf, dann wird das Projekt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch umgesetzt. Nur entschieden ist noch nichts. Noch lange nicht. Auch wenn die Betroffenen noch so oft Besuch von den Stromanbietern bekommen, die um ihre Wiesen konkurrieren, haben sie noch alle Zeit der Welt und müssen sich nicht sofort entscheiden. Ob sie mit dem Strom schwimmen und sich überreden oder bestenfalls überzeugen lassen, oder ob sie sich gegen Windkraft positionieren, liegt ganz bei ihnen.

Und wenn die Bürger selbst so richtig mitentscheiden wollen, gibt es ja noch das Modell eines Bürgerwindparks. Die Besitzer der Flächen sind dann gleichzeitig Betreiber der Anlagen. Ein Großteil der Einnahmen kann direkt an die Beteiligten vor Ort fließen. Viele Anbieter haben ein solches Modell im Portfolio, auch diejenigen, die in Skerbersdorf um Flächen werben. Im Erfolgsfall vielleicht eine echte Option für die betroffenen Bürger und die chronisch klamme Gemeindekasse. Nur einig werden müssten sich alle Betroffenen. Insofern eilt die Zeit dann doch.

