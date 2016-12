Kommentar: Mit Augenmaß entschieden Carla Mattern über die neuen Preise im Findlingspark

Es ist ein wahrlich kleiner Verein, der den Findlingspark in Nochten betreibt. Als vor 20 Jahren die ersten Ideen für das Großprojekt aufkamen, da waren einige der Vereinsmitglieder schon dabei. Jetzt sind es etwa 40 Frauen und Männer, die als Förderverein für diese einmalige Touristenattraktion verantwortlich zeichnen. Seit seiner Eröffnung hat sich der Findlingspark stetig verändert, manchmal hat er sich fast neu erfunden.

Doch immer mehr und immer größer ist kein Allheilmittel. Darüber sind sich auch die Vereinsmitglieder. Sie wissen nur zu gut, welchen Kraftaufwand es bedeutet, das Bestehende zu pflegen, zu erhalten, auch mal etwas zu ersetzen. Mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben, das ist für Lausitzer eher kein Problem. Deshalb bieten die Findlingsparker nicht auf Teufel komm raus Neues an - was natürlich Besucher neugierig macht - sondern sorgen dafür, dass das Vorhandene sehenswert bleibt. Und auch bei den höheren Preisen gehen sie nicht aufs Ganze, sondern versuchen den Spagat zwischen bezahlbar für die Besucher und trotzdem Einnahmen steigernd für den verein. Sie haben sich für die neuen Preise umgesehen und geschaut, was andere verlangen. Nun hoffen sie, dass Besucher nicht aus Prinzip nicht mehr kommen, nur weil die Tickets teurer werden.

