Kommentar: Missglückte Kommunikation Matthias Klaus über die Finanzkrise des Landkreis Görlitz

Mittlerweile ist es ja tatsächlich nichts Ehrenrühriges mehr, wenn das Landratsamt eine Haushaltssperre verhängt. Es fehlt an Geld, vermutlich sind es in diesem Jahr Fördergelder, die derzeit nicht zum Zeitpunkt ausgezahlt wurden, an dem sie das Amt erwartete. Kann sein, muss aber nicht, das Landratsamt hält sich mit Details zu der finanziellen Misere zurück. Haushaltssperre, das Problem ist wahrlich im Landkreis kein Neues. Immer wieder geht es um steigende Kosten im Sozialbereich und nun offensichtlich auch verstärkt beim Asyl. Haushaltssperre also, das bedeutet, es wird nur noch das gemacht, was gemacht werden muss. Das, was vorgeschrieben ist und das, wozu sich der Landkreis Görlitz letztendlich vertraglich verpflichtet hat. Soweit, so schlecht. Aber es werden auch längerfristig geplante Investitionen nicht in Mitleidenschaft gezogen, Die geplante Sanierung des Landratsamts-Standortes in Zittau beispielsweise steht also nicht zur Debatte. Der Kreis darf jetzt andererseits nur das Geld ausgeben, was für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig ist. Fast 5,5 Millionen Euro beträgt das Defizit, mit der Sparaktion soll es nun verringert werden. Wird es sicherlich auch. Die Frage bleibt, wo denn nun genau gespart wird. Das teilte die Behörde auf eine SZ-Nachfrage im Detail nicht mit. Die Kreisverwaltung hat ihre Entscheidung am Montag verkündet, Abgeordnete aus und um Görlitz reagierten überrascht. Der Kreistag, immerhin das entscheidende Gremium, sollte doch wohl zuerst informiert werden. Sollte man meinen.

