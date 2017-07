Kommentar: Mensch statt Maschine Alexander Kempf über das Aus der Nieskyer Wäscherei

Dass es in der insolventen Wäscherei in Niesky nicht an motivierten Mitarbeitern oder zeitgemäßer Technik gefehlt hat, ist bekannt. Allein die Auftragsbücher waren nach dem Wegfall eines Görlitzer Krankenhauses nicht mehr ausreichend gefüllt. Für einen kleinen Betrieb wie jenen in Niesky bedroht der Wegfall eines Großkunden schnell die Existenz. Die Leidtragenden sind dann in der Regel die Angestellten.

Dass die Mehrzahl der Mitarbeiter auch in Zukunft in einer Wäscherei arbeitet, darf bezweifelt werden. Vermutlich wird die Wäsche eher noch ein paar Kilometer weiter zu einer noch größeren und effizienteren Waschstraße gefahren, als dass Krankenhäuser Arbeitsplätze für solche Arbeiten schaffen. Überall, wo Dinge voll automatisiert erledigt werden können, müssen Angestellte immer stärker um ihre Aufgaben bangen.

Dabei sollte eine soziale Marktwirtschaft doch eigentlich darauf achten, dass alle an der Gesellschaft teilhaben können. Ein Beispiel, das optimistischer stimmt, ist die Werkstatt des Martinshofes. Dass das Diakoniewerk den insolventen Wäschereibetrieb gekauft hat, ist eine gute Nachricht für Niesky. So bleibt kein weiteres Zweckgebäude ungenutzt. Beim ehemaligen Möbelhaus nebenan zeigt sich schließlich, wie schwierig es sein kann, dafür Nachnutzer zu finden.

