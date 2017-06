Kommentar: Mehr Technik geht nur mit mehr Sicherheit Anja Beutler über Computer in der Medizin

Die Vorstellung ist der Horror: Technikausfall im Krankenhaus. Ärzte sind wieder auf Papierformulare angewiesen und müssen den Bauch des Patienten per Hand statt mit Ultraschall untersuchen. Operieren kann man nicht. Klar, moderne Technik ist angreifbar. Aber aus Angst vor Cyberattacken auf den Fortschritt zu verzichten, ist der falsche Weg. Denn das, was die Medizin heute leisten kann, liegt zu einem Großteil an eben jenen neuen Möglichkeiten. Wenn sich die Notaufnahme gleich in die Patientendatei des Hausarztes einloggen und auf einen Blick Vorerkrankungen sehen könnte, würde das viel Zeit sparen. Wenn Fachärzte und Hausarzt ihre Medikamentengabe abgleichen könnten, damit es keine unschönen Nebenwirkungen gibt, bliebe so manchem Kranken einiges erspart.

Gerade heute lebt die Medizin von Netzwerken und Verbindungen, die durch Video-Konferenzen und Datenbanken überhaupt erst möglich sind. Doch genauso viel Energie – und Geld – muss in die Sicherheit des Datensystems fließen. Nur so sind Kliniken künftig vor Cyberangriffen gefeit und die Patienten damit sicherer. Und das im doppelten Sinn: Sie müssen keine Angst haben, dass ihre OP wegen krimineller Interneterpresser verschoben wird und ihre persönlichen Daten sind ebenfalls geschützt.

