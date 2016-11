Kommentar: Mehr Sensibilität und Genauigkeit bitte! Anja Beutler über den Streit um Angaben der Polizei

Mal angenommen, die ertappten Diebe wären nicht von jenseits der Grenzen gekommen. Wäre dann die Verärgerung über die nicht in allen Details ganz korrekte Darstellung der Polizei genauso groß gewesen? Hätte dann auch gleich die Vermutung im Raum gestanden, da wollen Lügenpresse und Polizei was vertuschen? Wahrscheinlich nicht. Was diesem Fall in bestimmendem Maße seine Brisanz gibt, ist die Tatsache, dass die Diebe aus dem Nachbarland kommen. Allein die Vermutung, die Polizei – und damit verbinden viele Kritiker auch gleich die Politik generell und den Staat in Gänze – wöllte hier die Wahrheit vertuschen, ist schnell bei der Hand.

Links zum Thema Polizeibericht verärgert die Helfer

Verwundern kann das bei den aktuellen politischen Diskussionen niemanden. Gerade deshalb sollten solche Gerüchte und Vermutungen nicht im Raum stehen bleiben. Sicher, auch bei der Polizei kann es vorkommen, dass noch einige – mehr oder weniger relevante – Details fehlen. Dahinter gleich eine Masche, eine absichtliche Täuschung zu vermuten, ist abwegig. Im Gegenzug sollte die Polizei solche Fehler aber auch immer offen kommunizieren und korrigieren – auch, wenn die Frage danach, wer nun genau die Lorbeeren erntet aus Sicht der Ermittler nicht so gravierend sein mag. Für die Menschen, die den Beamten helfen und für die Stimmung ganz allgemein sind diese Dinge sehr gravierend.

zur Startseite