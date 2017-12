Kommentar: Mehr Polizei ist gut, aber ... Sebastian Kositz über die Kriminalität in der Oberlausitz

Mehr als 400 Fahrzeuge in nur einem Jahr – die Zahl der Diebstähle ist tatsächlich besorgnisregend und der Ruf, dagegen etwas zu tun, nur folgerichtig. Und es ist auch keine sonderlich schwierige Arithmetik abzuleiten, dass mehr Polizisten und mehr Kontrollen letztlich Kriminelle mehr unter Druck setzen. Insofern sind die Forderungen richtig.

Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht. Denn tatsächlich ist die pauschale Forderung nach mehr Polizeipräsenz in der Oberlausitz nicht zielführend. Es genügt eben nicht, einfach nur mehr Leute nach kurzer Ausbildung in Uniformen zu stecken. Benötigt werden bestens ausgebildete Ermittler, die mit modernsten Methoden der Kriminalität gegen zumeist gut organisierte Straftäter vorgehen.

Und in noch einem Punkt greift die in der Sache ansonsten völlig zu recht geführte Debatte zu kurz: In der Öffentlichkeit darf die Kriminalität nicht nur auf osteuropäische Banden und Drogenabhängige reduziert werden. Probleme gibt es in der Oberlausitz auch in anderen Bereichen: Das fängt bei Rasern, Dränglern und Betrunkenen am Steuer an und geht weiter über beschmierte Wände, Vandalismus bis hin zu Rechtsextremismus, der sich auch in tätlichen Übergriffen äußert. Auch dafür muss die Polizei personell und fachlich richtig aufgestellt sein.

