Kommentar: Mehr investieren für Rückkehrer Alexander Kempf über Nieskyer Netzwerke

Heimat wird für Menschen mit dem Alter immer wichtiger. Wer Job und Familie miteinander vereinbaren will, der ist froh über Freunde und Familie als Rückhalt. Doch alleine wegen der sozialen Kontakte kommen die wenigsten zurück. Rückkehrer brauchen zunächst Arbeit in der alten Heimat. Umso mehr verwundert es, dass viele Gemeinden das Thema noch recht stiefmütterlich auf ihren Internetseiten behandeln. Dabei gibt es genügend Jobportale für Rückkehrer und es ist kein Hexenwerk, diese besser einzubinden.

Stattdessen behelfen sich viele Firmen selbst. Auch Unternehmen aus Niesky haben schon via Facebook erfolgreich Stellen ausgeschrieben und besetzt. Die privaten Kontakte sind gerade in einer Kleinstadt viel wert. Die Stadtverwaltungen in Niesky und Rothenburg haben selbstverständlich alle Hände voll zu tun, dem Thema Rückkehrer sollten sie dennoch mehr Aufmerksamkeit schenken. Sie sind eine Zielgruppe für die Zukunft. Das Internet bietet tolle Möglichkeiten, sich günstig zu vernetzen. Die Werkzeuge sind da. Es braucht aber eine klare Vorstellung, was und wen man erreichen und für sich gewinnen will.

