Kommentar: Mehr erreicht als nur gebaut Gabriela Lachnit über einen Auftrag für eine kleine Firma

Wer sagt denn, dass es immer nur die großen Leuchttürme sein müssen, die wahrgenommen werden? Manchmal reicht ein kleines Funkeln aus, um Aufmerksamkeit zu schaffen.

Die Ebersbach-Neugersdorfer Firma Caravan Zinke hat so ein Funkeln erzeugt. Sie erhielt vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur einen Auftrag zum Umbau eines Wohnmobils in ein Info-Mobil, den nicht viele Unternehmen in Deutschland hätten ausführen können. Es hatte sich herumgesprochen, was die Firma zu leisten vermag. Die Qualität der Arbeit war anerkannt. Dass das Unternehmen mit der Umrüstung des Wohnmobils selbst auch Neuland betreten hat, war kein Hinderungsgrund für die Annahme der Aufgabe. Der Herausforderung war man sich bewusst. Die Freude über das gelungene Umbau-Erstlingswerk ist jetzt groß. Und jede Menge Stolz schwingt nun mit, wenn das Info-Mobil deutschlandweit im Einsatz ist. Es informiert nicht nur, sondern wirbt für handwerkliches Geschick und Sachverstand in der Oberlausitz. Wenn dann noch jemand in den äußersten Zipfeln von Deutschland neugierig wird, wo denn die Oberlausitz liegt, wo es Firmen gibt, die für die Bundesregierung bauen, dann ist neben dem eigentlichen Umbauauftrag viel mehr erreicht.

