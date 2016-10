Kommentar: Mehr als nur Dönerland Frank Seibel über die Gastronomie in der Innenstadt

Es ist, wie so oft, eine Frage der Perspektive. Wenn man vom Bahnhof her die Berliner Straße heruntergeht, reiht sich tatsächlich eine Döner-Bude an die andere. Vielfalt sieht anders aus. Aber dieser Teil der Berliner Straße hat ja noch ganz andere Probleme.

Insgesamt ist das Angebot an Essen aber nicht so eintönig, wie es auf den ersten Blick erscheint. Allerdings stimmen Qualität, Preis, Atmosphäre durchaus nicht überall. Zu dunkel und altbacken das eine, zu groß und leer das andere Lokal, zu lange dauert’s bei wieder einem anderen ... Es ist schon noch viel Luft nach oben in der Innenstadt-Gastronomie.

Aber zu den Görlitzer Binsenweisheiten gehört auch, dass man sich die eigene Lage und vor allem die eigenen Möglichkeiten gerne schlecht redet. Wer sich in der Innenstadt auf die Suche macht, findet durchaus Qualität und Vielfalt, auch das eine oder andere Öko-Paradies. Die eigenen Stärken zu sehen und dafür zu werben, kann zunächst einmal nicht schaden.

Dass es zwischen Bahnhof und Postplatz das Bedürfnis nach Inseln zum Ausruhen und für einen kleinen Imbiss gibt, beweisen die beiden großen Cafés, aber auch das Nordsee-Restaurant. Sie zeigen auch, dass es nicht ausschließlich darum geht, „billig“ zu sein. Eine Chance wird der neue Postplatz bieten – als Gegenpol zum einladenden Untermarkt.

