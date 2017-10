Kommentar: Mangel an Respekt löst Gewalt aus Anja Beutler über zunehmende Gewalt gegen Polizisten

Wie viele Witze gibt es über Beamtenbeleidigungen, in denen eine übertriebene Dünnhäutigkeit der Staatsdiener durch den Kakao gezogen wird? Ungezählte. Doch das Lächeln vergeht so manchem Polizisten im Alltag wohl derzeit häufiger als sonst – zumindest, wenn man die Zahlen betrachtet. Denn der Umgang miteinander scheint rauer geworden zu sein, dazu muss man nicht in die sozialen Netzwerke schauen. Sicher, schon bei ihrer Ausbildung wird Polizisten beigebracht, wie sie sich aus der Schusslinie bringen: Das geht schon bei der Frage los, wie und wo man bei einer Fahrzeugkontrolle stehen muss, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Also alles kein Problem?

Doch, denn es ist immer wieder zu sehen, dass der Respekt gegenüber Polizisten oder dem Staat generell nachlässt. Das zeigen die bundesweit publik gewordenen Fälle sogenannter Reichsbürger. Respekt ist Menschen fremd, die der Ansicht sind, dass die Polizei keine Macht über sie hat. Und Respekt ist auch denen fremd, denen Drogen das Gehirn vernebeln. Sicher, Gewalt-Exzesse auch gegen Polizisten wie beim G 20-Gipfel in Hamburg geschehen nicht alle Tage. Aber dass auch Polizisten dünnhäutiger werden, wenn ihnen die Welt um sie herum zunehmend rauer entgegenkommt, ist rein menschlich – und gar nicht lustig.

