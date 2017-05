Kommentar: Manchmal ist Strafe nicht gerechtfertigt Susanne Sodan über den Ärger über Parkknöllchen in Löbau und Zittau

Fast 123 000 Euro Einnahmen über Parkknöllchen in Zittau – das ist ein großer Posten für die Stadt. Und auch in Löbau sind mehr Knöllchen verteilt worden als im Vorjahr. Wer dagegen ein weißes, kleines Zettelchen hinter dem Scheibenwischer findet, ärgert sich. Ob zu Recht oder ob man sich an die eigene Nase fassen und den Ärger besser runterschlucken sollte – das kommt drauf an. Manchmal sind Knöllchen einfach gerechtfertigt. Beispiel Bernstadt: Man fährt zum Beispiel auf dem Weg Richtung Schönau-Berzdorf oder Ostritz, die enge Görlitzer Straße entlang – und umkurvt dabei noch die dort abgestellten Autos. Eine Stunde später kommt man zurück. Und die Fahrzeuge stehen immer noch da. Das muss nicht sein. Nur ein paar Schritte weiter ist der Markt mit kostenlosen Parkplätzen. Aber es gibt sie auch, die Fälle, in denen Knöllchen einfach nicht gerechtfertigt sind. Zum Beispiel, wenn eine Stadt zwar gerne Parkausweise für die Anwohner ausstellt – dann aber nicht ausreichend Kapazitäten da sind. Dann kurvt man um die Häuser auf der Suche nach der letzten Stellmöglichkeit. Die Kreise, die man zieht, werden größer. Und am Ende stellt man sich entnervt eben doch dorthin, wo es eigentlich verboten ist. In solchen Fällen sollten auch Knöllchen verboten sein.

