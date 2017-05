Kommentar: Manche Wertung ist einfach wertlos Ralph Schermann über Zahlenspiele als Vergleich von Ämtern

Ein Vergleichsportal nennt das Finanzamt Görlitz unter den 20 besten, ein anderes ein Jahr später fast als Schlusslicht. Das muss nicht verwundern, denn oft kommen solche Rankings so diffus daher. Da lobt aktuell ein Online-Portal die Berliner Finanzämter für das bundesweit beste Tempo, auch wenn die Zeitung „Die Welt“ im Vorjahr noch zu dem Schluss kam: „Nirgendwo sind Steuerzahler so unzufrieden mit ihren Finanzbeamten wie in der Hauptstadt Berlin.“

Wenn Vergleichsportale vergleichen, hat das Sinn. Für die Herausgeber. Denn fast immer soll das Lesen solcher Rankings möglichst mit auf anderes aufmerksam machen. Etwa den Erwerb regelmäßiger Steuer-Info-Drucksachen bei Steuertipps.de, die Abgabe der Steuererklärungen über eine Software von Lohnsteuer-kompakt.de und ähnliche Produkte. Ranking ist also auch ein Stück Werbung.

Links zum Thema Steuerbescheid: Sorgfalt geht vor Tempo

Das Erscheinen solcher Darstellungen vor allem zwischen Februar und April kommt nicht von Ungefähr: Finanzämter erwarten online ebenso wie schriftlich die Unterlagen jener Bürger, die zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind, bis zum Stichtag 31. Mai. Es liegt auf der Hand, da mit dem Ranking auch „Unterstützung“ anzubieten. Wer sich allerdings eines Steuerberaters bedient, hat Zeit bis 31. Dezember. Bis dahin kommt nun aber bestimmt kein Ranking mehr. Im Gegensatz zu den anonymen Finanzämtern dürften Steuerberater sich solche Vergleiche nämlich kaum gefallen lassen.

zur Startseite