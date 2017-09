Kommentar: Lösungsversuche für Ärzte-Problem Sebastian Beutler über die Arbeit des Ärzte-Netzwerkes

Es ist gut, dass der Landkreis mit dem Ärzte-Netzwerk auf ein Problem reagiert, das sich zuspitzt: Wie das Durchschnittsalter generell steigt, so nimmt auch der Anteil der vor allem niedergelassenen Ärzte zu, die das Rentenalter in den nächsten fünf Jahren erreichen. Das alles ist nicht erst seit heute bekannt. Aber wie viele Probleme in der Zukunft wurde auch dieses so lange verdrängt, bis es eben wirklich Auswirkungen hat. Das ist nun der Fall. Dabei ist die Lage im Kreis Görlitz nicht anders als in abgelegenen westdeutschen Kreisen wie in der Eifel oder in der Pfalz. Weil es eben kein ostdeutsches, sondern ein gesamtdeutsches Phänomen ist, wächst die Chance, dass Ärzteverbände, Politik und Verwaltungen gemeinsam nach Lösungen suchen. Auch die Parteien haben dafür im Bundestagswahlkampf Vorschläge unterbreitet. Wenn sich der Lärm der Wahl gelegt hat, muss es darum gehen, dass aus den Vorschlägen Politik wird.

Zugleich wird aber auch jede Region selbst Initiativen entwickeln müssen, weil die Lage eben überall etwas anders aussieht. Deswegen ist es gut, wenn es das Ärzte-Netzwerk gibt. Es muss aber noch stärker kreisweit agieren und sich auch überall im Kreis vorstellen. Denn die Probleme sind eben nicht auf einen Teil des Kreises begrenzt.

Links zum Thema Ärzte-Netzwerk holt neue Mediziner

zur Startseite