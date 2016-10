Kommentar: Liegt das in Polen? Alexander Kempf über Nieskys Popularität

Mein Autokennzeichen ist ein echter Hingucker. NY? Wofür stehen die beiden Buchstaben, New York? Die Frage habe ich mehr als nur einmal gehört. Wenn ich dann Niesky antworte, folgt oft eine zweite Frage: Liegt das in Polen? Nein, antworte ich dann, nicht ganz. Außerhalb der Oberlausitz haben wenige Niesky auf dem Radar. In den überregionalen Nachrichten taucht das Städtchen ja auch maximal dann auf, wenn der hiesige Waggonbau wieder mal einen Großauftrag an Land gezogen hat.

Vielen Nieskyern ist das vermutlich sogar sehr recht. Die Kleinstädter drängen selten in die Öffentlichkeit und schon gar nicht in die Zeitung. Das ist echtes Oberlausitzer Understatement. Wenn Sachsen-Anhalt das Land der Frühaufsteher ist, dann muss Niesky wohl die Stadt sein, in der nicht nur die Uhren anders ticken. Über den Sinn solcher Vergleiche kann man natürlich vortrefflich streiten, und es wäre toll, wenn sich viele bei der Diskussion um das neue Leitbild für Niesky einbringen.

Denn selbstverständlich sollte die Stadt ihre Stärken viel selbstbewusster nach außen darstellen. Dass Niesky bisher ein unbeschriebenes Blatt ist, muss kein Nachteil sein. Mit Blick nach Freital oder Heidenau, denen längst ein unschöner Stempel aufgedrückt wurde, ist es vielleicht sogar ein Vorteil. Niesky kann überraschen. Die Stadt ist weder die kleine Schwester von New York noch polnische Provinz. Niesky war, ist und wird auch in Zukunft genau das sein, was die Nieskyer aus ihr machen.

