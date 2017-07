Kommentar: Lieber Spott als Schaden Alexander Kempf über bevorstehende Tunnelsperrungen

Wer den Schaden hat, der braucht für den Spott bekanntlich nicht zu sorgen. Über kein Bauwerk in Ostsachsen wird so viel gelästert wie den Autobahntunnel Königshainer Berge. Die Anwohner ringsum können nicht nachvollziehen, warum während einer Wartung der Verkehr nicht beidseitig durch die andere Röhre geleitet werden darf. Anderswo ist das doch schließlich auch möglich.

Die angekündigte Modernisierung des Tunnels Königshainer Berge weckt nun die Hoffnung, dass zukünftige Wartungsarbeiten nicht mehr zur Belastung für die umliegenden Anwohner werden. Es wäre toll, wenn es die Umleitung über Nieder Seifersdorf und Kodersdorf künftig nicht mehr braucht. An erster Stelle aber sollte der bestmögliche Brandschutz stehen. Wie wichtig der ist, wurde durch den fatalen Hochhausbrand in England und die tragische Buskatastrophe in Bayern noch einmal allen vor Augen geführt.

Angesichts solcher Katastrophen erscheinen auch 12,5 Millionen Euro für die Tunnelsanierung verhältnismäßig. Spott lässt irgendwann nach. Wenn aber jemand zu Schaden kommt, kann danach niemand mehr Fehler korrigieren.

