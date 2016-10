Kommentar: Lieber einmal mehr nachfragen Mario Sefrin über Probleme im Krankheitsfall

Lieber einmal mehr nachfragen. Was in vielen Lebensbereichen nützlich ist, kann gerade in einem Krankheitsfall viel Ärger und zusätzlichen Stress ersparen. Gibt es Unklarheiten, ist es das gute Recht von Patienten, nachzuhaken – egal, ob beim Arzt oder gegenüber der Krankenkasse. Auch wenn dafür manchmal Hartnäckigkeit gefragt ist oder man, wie im geschilderten Fall auf dieser Seite, nicht ernst genommen wird. Vor allem die Krankenkassen sollten sich dabei immer wieder vor Augen führen, dass sie ein Dienstleister sind. Und ein schlechter Ruf unter den Patienten ist nicht gut fürs Geschäft, in dem die Kassen ja letztlich erfolgreich sein wollen. Aber nicht für jedes Problem im Gesundheitssystem können die Kassen verantwortlich gemacht werden. Es liegt auch in der Verantwortung der Patienten, ihre eigenen Belange nicht vollständig aus der Hand zu geben. Also: Lieber einmal mehr nachfragen.

