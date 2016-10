Kommentar: Lieber ein Neubau als gar nichts

Eines ist klar: Im Dresdner Nordwesten wird dringend ein neues Schwimmbad benötigt. Da wäre es die einfachste Lösung, das Sachsenbad zu sanieren – rein theoretisch. Schließlich wurde das Haus an der Ecke Wurzener/Rehefelder Straße vor der Schließung 1994 bereits so genutzt, die Ausstattung ist also da.

Und auch jetzt steckt die Stadt Tausende Euro in die Sicherung und Wartung des Denkmals. Warum also nicht einfach mal etwas mehr Geld in die Hand nehmen und das Sachsenbad sanieren? Das wäre für die Pieschener mit Sicherheit das Beste.

Doch man muss auch realistisch bleiben. Und die Theorie ist von der Praxis oft weit entfernt. So auch im Fall des Sachsenbades. Schließlich wird seit 20 Jahren immer wieder eine Sanierung gefordert und nichts ist passiert.

Das wird sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern. Denn mit 20 Millionen Euro müsste die Stadt mehr als doppelt so viel investieren wie in einen Neubau. Wenn bislang keine Fördermittel in Sicht sind, sieht es dafür auch künftig schlecht aus. Insofern ist die Idee der SPD, sich nach Alternativen umzusehen, durchaus sinnvoll.

Denn das Wichtigste ist, dass die Anwohner im Dresdner Nordwesten so schnell wie möglich ein weiteres Bad bekommen. Da ist die Sanierung des Sachsenbads zwar ein schöner Traum, aber es ist und bleibt halt nur ein Traum.

