Kommentar: Letzter Ausweg: Parkverbot

Mustergültig: Auf dem Weg zum Pressegespräch, wo es ums Thema Parken geht, findet sich einfach kein Parkplatz. Der Obermarkt rappelvoll, der letzte freie Platz vor der Nase weggeschnappt und die Zeit wird knapper. Also in wirklich allergrößter Not ins Parkverbot gestellt – und Glück gehabt. Ganze zwei Stunden lang. Ein Beispiel, das nicht Schule machen sollte. Das aber sicher jeder schon erlebt hat. Und mit jeder weiteren erfolglos gedrehten Runde wird die Wut größer. Wie muss es da erst Anwohnern gehen, die dieses Spielchen jeden Abend unfreiwillig mitmachen.

Höchste Zeit, dass die Stadt seit längerem existierende Ideen zur Bekämpfung des Parkplatzmangels wieder aufgreift und neue entwickelt. Vor allem aber höchste Zeit, dass sie zeitnah Nägel mit Köpfen macht und nicht immer nur die Rede von großen Visionen mit viel Wenn und Aber und Vielleicht ist.

Der Gedanke, Teile der Altstadt komplett autofrei zu machen und stattdessen an öffentliche Verkehrsmittel anzubinden, ist nicht von der Hand zu weisen. Andere Städte haben es erfolgreich vorgemacht. Für Görlitz ist das sicher kein Modell. Die Probleme, die innerstädtischer Verkehr mit sich bringt, müssen anders angegangen werden. Wenn nur zwei oder drei der Ideen aus dem neuen Parkraumkonzept funktionieren, kann das schon Entlastung bedeuten und Autofahrer, die ganz entspannt die nächste Parklücke ansteuern.

