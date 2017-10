Kommentar: Lebenswichtiges für Unternehmen Uwe Schulz über schnelle Datenleitungen

Schnelles Internet ist heute so wichtig wie Strom. Sinngemäß sagte dies gestern der Geschäftsführer der Firma Kreisel in Krauschwitz. Firmen wie seine, die weltweit agiert und beachtliche Datenmengen durch die Leitungen schickt, sogar über den Aufbau einer eigenen Daten-Cloud nachdenkt, die brauchen einfach leistungsfähige Datenleitungen. Die Gemeinden investieren, der Freistaat gibt noch viel mehr Geld dazu.

Das hat jetzt noch nichts mit dem in dieser Woche viel bemühten Umdenken in der Landespolitik zu tun. Aber wenn man wirklich den ländlichen Raum nicht abhängen will, dann braucht man das komplette Infrastrukturprogramm. Die Lausitz hat Platz für Firmenansiedlungen. Wenn die Bedingungen stimmen, dann passt das für alle, dann kann man auch aus einer der waldreichsten Gegenden Deutschlands global mitspielen, ohne Hinterwäldler zu sein. Und die Natur ist dann wieder gut zum Erholen – für die Mitarbeiter dieser Firmen.

Links zum Thema So selbstverständlich wie Strom

zur Startseite