Kommentar: Lasst die Bahn bis Dresden rollen! Jens Hoyer über die Diskussion um die Bahnlinie.

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass man beim Verkehrsverbund Mittelsachsen kein besonders großes Interesse hat, den Haltepunkt Zentrum wieder zu bedienen. Wenn man die Pläne schon in der Schublade hat, wieso verwendet man nicht mehr Mühe darauf, sie auch umzusetzen?

Und noch eine andere Frage stellt sich: Und warum sollte man sich damit zufrieden geben?

Die Züge wieder bis Roßwein fahren zu lassen, ist natürlich der Wunsch der NRE als Streckenbetreiber. Und er passt auch besser zum Fernziel, wieder Personenzüge bis Dresden anzubieten – wie die Stadt Döbeln das gerne hätte. Wir reden über verstopfte Autobahnen, über explodierende Miet- und Grundstückspreise, fehlende Kita-Plätze in den Großstädten. Wir reden von abnehmender Bevölkerung in unseren ländlichen Gebieten. Dort werden mit großem Aufwand Kitas und Schulen gebaut, die bei uns vielleicht irgendwann geschlossen werden. Wie billig wäre es im Vergleich, mit dem nötigen politischen Willen eine Bahnverbindung zu unterhalten. Und zwar eine schnelle.

In allerspätestens einer Stunde muss ich in Dresden aussteigen können. Dann werden die Leute auch Bahn fahren. Und sie werden in den Orten an der Bahnlinie wohnen, wenn es in den Großstätten zu eng und teuer wird. Immer wird gesagt, dass keiner mitfährt. Wenn die Bahnverbindungen unattraktiv sind, muss man sich darüber nicht wundern. Die Erfahrungen zeigen: Der Speckgürtel reicht so weit, wie die S-Bahn fährt.

