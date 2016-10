Kommentar: Lange gedacht – schnell gemacht Sabine Ohlenbusch über den Straßenbau zum Stadtjubiläum

Wer hätte gedacht, dass es so schnell gehen kann. Die vermutlich meistbefahrene Kreuzung Nieskys hat bereits jetzt drei Spuren. Nun sind die Diskussionen um Ampel, Kreisel oder Bypass endgültig entschieden. Mir hat die alte Regelung so manche Schrecksekunde beschert, wenn ich mich, nach links Richtung Görlitz abbiegend, plötzlich einem Geradeausfahrer gegenüber sah. Jetzt kann ich alle sehen, auch wenn die Spuren schmal sind.

Einige andere Baustellen in und um Niesky müssen länger geplant werden. Hier geht es nicht nur um ein bisschen Asphalt und Farbe, sondern um den Abzweig nach Görlitz oder eine komplette Brücke. Diese Projekte logistisch abzustimmen beeindruckt mich fast noch mehr als die eingesetzten Mengen Stein. Die Stadt wünscht sich zu Recht, dass die Fahrbahn der Görlitzer Straße in die Zeit zwischen den Sächsischen Familientag und das Jubiläumsfest eingepasst wird. In diese Zeit fällt parallel der Umbau des Bahnübergangs Muskauer Straße. Danach kommt die Kreuzung – und erst dann die Bahnbrücke. Das alles zu vereinbaren, ist eine echte Herausforderung.

