Kommentar: Längere Herbst-Freuden Romy Kühr über die Natur im Landkreis Görlitz

Das ist doch mal eine gute Nachricht: Da läuft etwas nicht wie geplant, und trotzdem ist es kein Problem. Spätes Frühjahr, kühler Sommer und warmer September haben dafür gesorgt, dass die Bäume in der Region trotz vorangeschrittener Jahreszeit noch nicht auf Herbst eingestellt sind. Experten bestätigen aber: Wir müssen uns keine Sorgen um die Bäume machen, weil sie noch zum großen Teil grün und außerdem dick belaubt sind. Sie sind anpassungsfähig und können sich auf veränderte Klimabedingungen – bis zu einem gewissen Grad – einstellen. Das zeigt ein weiteres Mal, wie clever die Natur ist.

Links zum Thema Bunter Herbst lässt auf sich warten

Für uns Menschen bedeutet das vor allem: Die Herbstfreuden dauern diesmal etwas länger. Kastanien und Eicheln sammeln, Blätter, Zweige, Beeren, Blumen und andere Früchte für schöne Herbstbasteleien zusammensuchen oder auch Pilze sammeln – das alles können wir nun länger genießen. Apropos Pilze: Denen wiederum soll es dieses Jahr zu trocken gewesen sein. Dennoch haben SZ-Leser schon von riesigen Funden berichtet. Ein Gang in den (noch grünen) Wald lohnt sich also offensichtlich auch. Wenn nicht der Winter überraschend kommt. Das Wetter der nächsten Tage lässt das allerdings nicht vorausahnen. Also: Genießen sie den Herbst!

zur Startseite