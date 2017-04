Kommentar: Kunst sendet Signale

SZ-Redakteur Andreas Weller. © andré wirsig

Bei den Alten Meistern und den anderen Kunstschätzen, die Dresden zu bieten hat, würde niemand in Abrede stellen, dass sie neben ihrer Schönheit wichtige Werbung für die Stadt sind – Alleinstellungsmerkmale, die Besucher locken. Und diese lassen Geld in der Stadt.

Über moderne Kunst dagegen wird häufig gestritten. Viele Werke sind auf den ersten Blick auch nicht schön im klassischen Sinn. Aber sie lösen Diskussionen aus. Im Fall der hochkant gestellten Busse durfte die Installation durchaus als Provokation gewertet werden. Nach dem negativen Start wäre eine logische Folge gewesen, dass Dresden so etwas lieber lassen solle. Doch die Debatte hat sich entwickelt, irgendwann sind Menschen ins Gespräch gekommen, die sich sonst wohl nie unterhalten hätten.

Ähnlich könnte es bei dem neuen Werk werden: „Denkmal für den permanenten Neuanfang“. Wahrscheinlich in der Eskalation eine Stufe niedriger, könnte das ufoartige Gebilde von einigen als erneute Provokation gewertet werden. Doch genau das braucht Dresden offenbar. Und auch am prominentesten Ort. Das sendet Signale: In Dresden wird (über Kunst) diskutiert, könnte es nun regelmäßig nach außen heißen. Und unter den Dresdnern gibt es hoffentlich kontroverse – aber immer respektvolle – Gespräche.

zur Startseite