Kommentar: Kritik muss erlaubt sein

Ist neben der Rothenburger Grundschule wirklich der richtige Platz für einen Supermarkt? Und was passiert mit den Einzelhändlern in der Innenstadt, wenn Netto gleich nebenan ist? Und wird die Staatsstraße 127 dann noch mehr zum Nadelöhr, wenn viele ins Netto zum Einkaufen fahren? Immerhin ist die Kreuzung dort momentan nicht gerade übersichtlich, vor allem wenn man aus Richtung Grundschule kommt.

Die Stadt will die Supermarktkette unbedingt halten und versucht optimistisch, an das Projekt heranzugehen. Das ist lobenswert. Dennoch muss Kritik erlaubt sein. Und das nicht nur bei einem neuen Einkaufsmarkt, sondern auch wenn es um das Sommerfest oder andere Themen in der Stadt geht. Wenn dann aber jeder Hinweis persönlich genommen wird und es immer gleich heißt, man mache das Engagement der Leute schlecht, geht es nicht vorwärts. Vorwärts geht es nur mithilfe konstruktiver Kritik und einer anregenden Diskussion. Und mit dem Mut, auch mal „Nein!“ zu sagen – statt sich unter Druck setzen zu lassen.

