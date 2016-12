Kommentar: Kriminelle Knalleffekte Ralph Schermann über das Besorgen unerlaubter Feuerwerke

Zum neuen Jahr sagt man nicht einfach „Grüß dich, da bist du ja!“ Denn bekanntlich ist jedes neue Jahr bei seiner Geburt schwerhörig. Also bebrüllen wir es mit Raketen, Böllern und bengalischen Bumsern. Die kleinste Dröhnung hat in der Neujahrsnacht mindestens die Kraft der zwei Kerzen. Und jedermann kann froh sein, wenn sich die Detonationen nur bis zum Trommelfell vorwagen und nicht als Einladung an Chiururg oder Augenarzt gelten. Getroffen von Raketen trunkener Kanoniere wurden allemal schon Unschuldige und sogar jene Minderheitsbürger, die selbst gar nicht knallern. Doch die werden weniger. Das liegt an deutscher Mentalität: Ein bisschen Spaß muss sein. Und darum dürfte der Vorrat an Knallschoten auch diesmal ein ordentliches Loch in die Geldtaschen der Görlitzer reißen. Das wollen einige umgehen und werden kriminell, um zu sparen. Statt zertifiziertem Dynamit setzen sie auf Goldregen vom asia-polnischen Schwarzpulvermarkt. Das ist ein makabrer Nervenkitzel, weil verboten. Wie nächtliches Radfahren ohne Licht? Wie Farbe auf Fassaden sprühen? Wie Papierkörbe demolieren? Nein, es ist viel schlimmer: Wer einmal eine von zu hoch dosierten Sprengsätzen abgerissene Hand sah, hat nur einen guten Vorsatz fürs neue Jahr: Nie wieder illegale Knaller!

