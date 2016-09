Kommentar: Krachmacher zur Kasse bitten Kay Haufe über Straßenlärm und dreiste Dresdner

Eigentlich sind 30 Kilometer pro Stunde schon deutlich zu schnell. Auf der Stauffenbergallee wird das Auto auf eine harte Probe gestellt. Das Armaturenbrett vibriert, die Abrollgeräusche der Reifen übertönen selbst im Innern jedes Gespräch. Und trotzdem gibt es Autofahrer, die flott an der Schlange vorbeirauschen. Deutlich lauter als die Autofahrer nehmen die Anwohner jedes der rund 18 000 vorüberrollenden Fahrzeuge pro Tag wahr. Nicht ohne Grund gilt hier tags wie nachts Tempo 30. Doch kontrolliert wird auf der Stauffenbergallee äußerst selten. Möglicherweise lässt sich nicht so schnell so viel Geld verdienen, wie auf anderen Straßen der Stadt. Für die lärmgeplagten Anwohner wäre es jedoch ein Signal, dass die Verwaltung ihre Sorgen ernst nimmt. Denn ganz ehrlich: Fünf Jahre müssen die Bewohner mindestens noch warten, bis neuer Straßenbelag kommt.

Beschwerden über Lärm sind in der letzten Bürgerumfrage besonders häufig gewesen. Da reicht es nicht, das Problem ausschließlich über Straßenbeläge lösen zu wollen. Einige Mieter und Eigentümer an belasteten Straßen können sich keine teuren Lärmschutzfenster leisten. Hier wäre finanzielle Unterstützung nötig.

zur Startseite