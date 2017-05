Kommentar: Konsequente Linie nötig Matthias Klaus über die Randale am Berzdorfer See

Der Verdacht liegt nahe: Da waren Schulabgänger am Werk, die in der Nacht zu Mittwoch am Berzdorfer See die Sau rausgelassen und einigen Schaden hinterlassen haben. Kann sein. Muss aber nicht. Offiziell gibt es noch keine(n) Täter. 100 Euro beträgt der Sachschaden, sagt die Polizei. Klingt erst einmal wenig. Aber die Kollegen des Sicherheitsdienstes K9 sehen das garantiert ein wenig anders. Scherben auf einer Straße, die nicht nur von Autos, sondern gerade am See von Radlern, Skatern, Spaziergängern genutzt wird – da hört der Spaß auf. Mit herkömmlichen Besen waren die Mitarbeiter unterwegs, um die gläsernen Hinterlassenschaften zu entfernen. Für den Wach- und Sicherheitsdienst sind Vorfälle wie der in dieser Woche nichts Seltenes, leider. Immer wieder kommt es am See, am Nordoststrand zu Randale, zu Sachbeschädigungen. Dummejungenstreiche und überschäumende Freude über einen Schulabschluss – das mag als Einzelfall gelten. Aber das ist es nicht. Offensichtlich lockt die „Abgeschiedenheit“ und dennoch gute Erreichbarkeit des Sees samt seiner Infrastruktur immer wieder Chaoten an, die ihr Mütchen kühlen möchten. Was tun? Auf Einsicht und Verständnis möglicher Randalierer hoffen? Wohl eher nicht. Der Sicherheitsdienst ist auf Streife, ein Ansatz, der sicherlich hilft. Und vor allem: Anzeigen. Sachbeschädigung ist Sachbeschädigung – egal ob ein Verkehrszeichen verbogen oder ein Kassenhäuschen aufgebrochen wird.

Links zum Thema Kripo ermittelt nach See-Randale

zur Startseite