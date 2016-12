Kommentar: Kommwohnen muss Spagat aushalten Sebastian Beutler über die Probleme beim Stadtumbau

Der Wohnungsmarkt in Görlitz ist nicht ganz einfach. Nach bestimmten Wohnungen sehnen sich offenbar die Mieter, auch in bestimmten Stadtteilen. Gleichzeitig stehen Tausende Wohnungen leer, in die niemand ziehen will. Einmal, weil viele von ihnen gar nicht saniert sind. Aber es sind auch einige Hundert darunter, die schon einmal modernisiert wurden. Vor Jahren. Und die heute mit den topsanierten Bleiben nicht mehr mithalten können. In diesem Umfeld muss auch der städtische Großvermieter schauen, wie er seinen Wohnungsbestand vermarktet. Seine Leerstandsquote pendelt um die 30 Prozent. Es ist daher verständlich, dass sich Kommwohnen-Chef Arne Myckert genau überlegt, wann, wo und wie er saniert. Und dabei manchmal einfach auch etwas ausprobiert. Erfolge wie mit dem Frauenburg-Karree kann Myckert auf der Habenseite vorzeigen, der Neubau auf der Jonas-Cohn-Straße ist hingegen eine Fehlinvestition. Bislang hatte Myckert die volle Unterstützung der Stadt – er dankte es ihr mit viel Engagement beim Stadtumbau.

Die Reaktion von Deinege am Montag zeigte aber, dass die Rückendeckung nicht bedingungslos ist. Vor allem erwartet die Stadt, dass Kommwohnen mit seinen Mietern seriös umgeht. Manchmal schlittert der Großvermieter aber auch in solche Situationen unverschuldet. Auf der einen Seite saniert die Kommwohnen Häuser, um sie anschließend zu marktüblichen Preisen zu vermieten. Auf der anderen Seite ist die Firma das wichtigste Instrument der Stadt, um einer zahlungsschwachen Klientel bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können. Diesen Zielkonflikt hat Kommwohnen bislang ganz gut ausgehalten – trotz der jüngsten Pirouetten.

