Kommentar: Kluge Entscheidung Sebastian Beutler über die mögliche Abwahl in Neißeaue

Neißeaue wählt schon wieder. Nach der Nachwahl des Gemeinderates und der anstehenden Bundestagswahl, werden die Bürger am 5. November zum dritten Mal in diesem Jahr an die Wahlurne gerufen. Und doch war es eine kluge Entscheidung, die die Mehrheit im Gemeinderat traf. In der Tat entsprachen sie Volkes Wille, denn mehr als ein Drittel der Einwohner will durch eine Abstimmung prüfen lassen, ob die amtierende Bürgermeisterin noch das Vertrauen der Bürger genießt. Das ist legitim. Dafür gibt es Bürgerbegehren und den Bürgerentscheid. Je nach Ausgang kann die Bürgermeisterin neue Legitimität erhalten, oder ein Nachfolger muss gesucht werden.

Die Minderheit im Rat wird vielleicht eines Tages einsehen, dass die Entscheidung nicht nur klug, sondern auch richtig war. Denn die Räte haben am Donnerstag nicht darüber abgestimmt, ob sie sich selbst mit dem Anliegen, also der Abwahl der Bürgermeisterin, gemein machen. Es ging lediglich um die Feststellung der formalen Voraussetzungen. Und die sind nun mal gegeben.

Nun aber können beide Lager in den nächsten sechs Wochen die Bürger der Neißeaue von der Richtigkeit ihrer Meinung überzeugen. Die Anhänger von Bürgermeisterin Evelin Bergmann genauso wie deren Gegner. Das ist demokratischer Wettstreit. Ihn konnte und durfte der Rat nicht vorwegnehmen. Das ist Sache des nun beginnenden Wahlkampfes. Der Ausgang des Rennens ist völlig offen.

Für Neißeaue kann dieser Wahlkampf eine Chance sein, wenn er mit Argumenten geführt wird: Was hat die Bürgermeisterin geleistet und getan, wo hat sie Fehler gemacht, was würden andere besser tun. Ihre Gegner werden mehr anführen müssen als nur, sie würde mit dem Gemeinderat nicht gut zusammenarbeiten. Dazu zählt auch eine Alternative, aufzuzeigen, wer anstelle von Frau Bergmann ihr Kandidat ist. Ohne ein solches Angebot würde ihrer Initiative allzu sehr der Geruch anhängen, sie wöllten nur eine missliebige Person aus dem Amt jagen. Es werden spannende Tage in der Neißeaue.

