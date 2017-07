Kommentar: Kleine Stadt mit großen Vorteilen Alexander Kempf über das Werben um Mediziner

Arzt müsste man sein. Kaum eine Berufsgruppe wird in der Oberlausitz so umgarnt wie die „Götter in Weiß“. Warum, ist schnell erklärt. Wie lebenswert eine Region ist, das machen nicht nur ältere Menschen an der medizinischen Versorgung vor Ort fest. Niesky und Weißwasser haben hervorragende Ärzte. Allein, es könnten mehr sein. Dass im Wettbewerb um junge Mediziner Großstädte Vorteile haben, ist nicht verwunderlich. Ihre Studienzeit verbringen die Ärzte der Zukunft in Metropolen wie Leipzig oder Dresden. Dort finden sie Freunde, Partner und Perspektiven.

Mentoren sind ein guter Ansatz, die Mediziner wieder zurück in die Heimat zu locken. Denn in einem neuen Lebensabschnitt ist jeder für hilfreiche Hinweise dankbar. Einmal hergekommen, kommt sicher auch mancher an in der Oberlausitz. Vermutlich nicht wegen des pulsierenden Nachtlebens in Weißwasser oder Niesky, aber vielleicht, weil in den Kleinstädten dank kurzer Wege Berufsleben und Privates hervorragend miteinander zu vereinbaren sind. Das schätzt man noch nicht mit 25, aber mit 35.

