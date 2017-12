Kommentar: Klarheit muss her Mario Sefrin über den Streit um verkaufsoffene Sonntage

Für Verdi ist der Fall klar: Das Internet ist kein Argument für die Sonntagsöffnung von Geschäften. Zwar könnten Kunden sonntags online Waren bestellen, abgearbeitet werde die Bestellung aber erst am Montag, argumentiert die Gewerkschaft. Und Schaufenstergucken sei ja auch am Sonntag möglich. Oft ist aber die Bestellung per Mausklick dann doch schneller und einfacher, als am nächsten Tag noch mal zum Laden zu gehen.

Dabei werden die Gesetze längst aufgeweicht. Denn bereits heute ist es möglich, dass Geschäfte sonntags öffnen. Bis zu vier Sonntage können Kommunen in Sachsen festlegen, an denen Läden öffnen dürfen – unter der Voraussetzung, dass besondere Anlässe vorliegen. Welcher Anlass als ein besonderer anerkannt wird, legt im Zweifelsfall ein Mitarbeiter in einer Amtsstube fest, denn im sächsischen Ladenöffnungsgesetz wird das nicht definiert. An dieser Stelle wäre Klarheit und Eindeutigkeit nötig. Es ist aber eher zu befürchten, dass Deutschland im bürokratischen Dschungel stecken bleibt und dabei vom Zeitgeist überrollt wird.

