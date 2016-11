Kommentar: Klares Zeichen an die Kunden Carla Mattern über die Umbaupläne bei OBI in Niesky

Noch ist nicht alles in Sack und Tüten, was für den Abriss des ehemaligen Backhauses und die An- und Umbauten beim Nieskyer OBI-Markt notwendig ist. Möglicherweise muss der Bauherr auch eine Brandschutzmauer aufstellen lassen. So ganz genau steht das noch nicht fest. Klar ist dagegen, dass die Brandschutzauflagen wichtig sind für das Projekt. Und das wiederum ist den Eigentümern wichtig, wie sie versichern. So steht zwar noch nicht hundertprozentig fest, wann es losgeht mit dem Umbauen, und auch nicht hundertprozentig, welche Variante es am Ende wird. Aber die Nieskyer behalten ihren OBI. Und er wird kundenfreundlicher, effizienter, sicherer. Mehr als eine Million Euro lassen sich das die Eigentümer kosten - und bekennen sich damit zu dem Standort.

Das ist in Zeiten von Online-Händlern, die alles anbieten, und auch bis ans Grundstück liefern, gar nicht so selbstverständlich. Im Internet gibt es alles. Und da keine Beratung und wenig Service angeboten werden, also Personalkosten eine deutlich kleinere Rolle spielen, auch oft billiger. Dass OBI Geld in die Hand nimmt, ist eine klare Ansage an die Kunden: Wir bleiben euch treu, bleibt ihr das auch. Und zugleich auch an die 25 Mitarbeiter. Das ist ein gutes Zeichen.

