Kommentar: Klare Ansage für den Weg ins Leben Ralph Schermann über eine besondere berufliche Vorbereitung

Was gibt es nicht alles am Beruflichen Schulzentrum zwischen Sattig- und Carl-von-Ossietzky-Straße: Berufsschule, Berufsfachschule, Berufliches Gymnasium, Fachschule und Fachoberschule. Und es gibt noch mehr: Berufsgrundbildungsjahr, Berufsvorbereitungsjahr, Einstiegsqualifizierung Jugendlicher. Respekt, wer da noch durchsieht.

Die Fülle hat Gründe. Zum Beispiel diesen: Neun Prozent aller Schüler erlangen in Sachsen keinen Schulabschluss. Und damit sind nicht nur die Kinder von Lernförderschulen gemeint. Das Berufsvorbereitungsjahr will hier eingreifen und die Anerkennung eines gleichgestellten Hauptschulabschlusses ermöglichen, um überhaupt eine Berufsausbildung beginnen zu können. Was wie ein Randgebiet anmutet, ist in Wirklichkeit ein sozial hochrangiges Angebot: Hier geht es darum, jungen Menschen von den verschiedensten Nebenstrecken aus die Weichen für den Weg ins Leben zu stellen.

Auf diese Schüler stürmt besonders viel ein. Nicht nur Fachwissen, sondern Förderung der Selbstständigkeit, Erkennen von Werten, Entwicklung von Pflichtbewusstsein. Dabei noch sehr individuell auf jeden Einzelnen einzugehen ist eine Leistung, für die dem BSZ mehr als ein Dankeschön gebührt.

