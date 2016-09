Kommentar: Kindersport muss günstig bleiben Gabriel Wandt über die Entscheidung des Kreistags

Der Landkreis tut zurzeit viel für seine Turnhallen: In Löbau wird die Hauptturnhalle komplett neu aufgebaut, nur die historische Fassade bleibt stehen. Löbaus Gymnasium bekommt eine nagelneue moderne Turnhalle, die dort den Abschluss der Nachwende-Modernisierung des Schulkomplexes markiert. Das alles kostet riesige Summen, während es um andere Gebäude nicht unbedingt rosig aussieht, weil Investitionen vertagt werden müssen. Da ist es natürlich verlockend, an der Gebührenschraube zu drehen und so wenigstens ein bisschen Geld wieder in die klammen Kreistagskassen hereinzuholen. Das Signal, das die Kreisräte jetzt gesetzt haben, ist dennoch richtig. Schon jetzt steht die Gesellschaft vor dem Problem, dass sich zu viele Kinder zu wenig bewegen. Dazu kommt in manchen Fällen eine Ernährung, die einer gesunden Entwicklung ebenfalls entgegensteht. Wenn es dann auch noch eine Kostenfrage wird, ob ein Kind Sport treiben kann oder nicht, wird die soziale Schere im Landkreis nur noch weiter aufgehen, als sie längst schon aufgegangen ist. Dagegen muss sich die Region mit allen Mitteln wehren.

Links zum Thema Kindersport bleibt gratis

zur Startseite