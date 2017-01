Kommentar: Kinder sind das wertvollste Gut Steffen Gerhardt über höhere Kosten in der Kinderbetreuung

Bereits in der Bibel sind Kinder zur wertvollsten Gabe Gottes erklärt. Heute wird das Wort „wertvoll“ mit „teuer“ ausgetauscht, wobei teuer im finanziellen Sinn gemeint ist. Wer Kinder hat, kann das bestätigen. Es sind ja nicht nur die Betreuungskosten für Krippe und Kita, die kontinuierlich steigen, sondern das Leben allgemein, das sich verteuert. Ganz gleich ob Spielzeug, Schulmaterial, Klassenfahrten oder das Sportzeug – für alles ist heute mehr zu bezahlen als vor Jahren. Einzeln betrachtet mögen das kleine Beträge sein, aber zusammengerechnet schröpfen sie schon die Haushaltskasse. Das merken vor allem Eltern, deren Kinder vom Alter her einige Jahre auseinander sind, wenn sie die Kosten vergleichen. Hinzu kommen die gestiegenen Ansprüche in der Familie, bei den Kindern und in der Gesellschaft.

Aber das ist nur die eine Seite. Auf der anderen Seite stehen die Kommunen mit ihren klammen Kassen und die Erzieherinnen und Lehrer, die mehr Geld für ihre nicht immer leichte und verantwortungsvolle Arbeit fordern. Eine Lohnerhöhung wird schnell zum Gau für die Kommunen, weil sie sich finanziell alleingelassen fühlen – von dem Freistaat, der vorschreibt, wie hoch der Elternanteil ist. Und so bleiben die Kinder das teuerste Gut, dass sich Eltern leisten.

Links zum Thema Böse Überraschung im neuen Jahr

zur Startseite