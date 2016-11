Kommentar: Keine Standorte mehr abbauen Holger Gutte zu den Überfällen auf Geldautomaten im Landkreis Görlitz

Es ist logisch, dass Banken und Sparkassen genau prüfen, an welchen Standorten sich ihre Geldautomaten noch sinnvoll betreiben lassen. Nun aber erneut über die Standortfrage nachzudenken, weil sich Anschläge von Dieben auf die Automaten häufen, wäre ein falsches Signal. Es würde nur zulasten der Kunden gehen und vor allem ältere Menschen in kleineren Orten treffen, die nicht mehr so mobil sind. – Sparer, die den Kreditinstituten jahrzehntelang die Treue gehalten haben. Andererseits zeigen die Überfälle ja auch, dass höhere Sicherheitsvorkehrungen die Diebe abschrecken. Deshalb sollte vielmehr hierfür investiert werden. Auch das ist Kundenservice. Das Standortnetz der Banken ist eh schon sehr ausgedünnt worden.

