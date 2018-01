Kommentar: Keine Schule sollte das Nachsehen haben Daniela Pfeiffer über die Schkola-Pläne für Görlitz

Zurückhaltung und Skepsis – dass die vorhandenen freien Schulen in Görlitz womöglich verunsichert in die Zukunft schauen, ist nachvollziehbar. Mit der Schkola kommt eine große und sehr erfahrene Einrichtung nach Görlitz. Toll ist das für Eltern, dadurch wird die Auswahl noch größer. Aber braucht es wirklich eine weitere freie Schule? So leicht mit Ja oder Nein ist das nicht zu beantworten. Nicht noch eine – dieser Gedanke mag zuerst durch den Kopf schießen. Allerdings könnte eine weitere Schule die Lage in der Stadt entspannen. So manches Klassenzimmer ist ja doch voller, als es für die gleichmäßige Förderung aller Schüler günstig wäre. Andererseits: Die freien Schulen sind kostenpflichtig, also nur etwas für wohlhabende Familien?

Dass es nun diese neuen Bestrebungen gibt und sie offenbar aus der Görlitzer Elternschaft kommen, spricht wiederum für eine Nachfrage nach dem Schkola-Konzept, auch wenn es in vielen Punkten den schon vorhandenen Angeboten ähnelt. Für die freien Schulen, die Görlitz bereits hat und die sich jeder für sich große Mühe geben, kann es nur Ansporn sein, noch offensiver um Kinder zu werben, immer neue Ideen umzusetzen und Alleinstellungsmerkmale zu schaffen. Keine der vorhandenen Schulen sollte jedenfalls das Nachsehen haben.

