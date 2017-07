Kommentar: Keine Nahrung geben Holger Gutte über die Zunahme von Wildtieren in Orten

Immer mehr Wildtiere zieht es in die Ortschaften. Schuld daran ist einzig und allein der Mensch. Wir nehmen ihnen Lebensraum und locken sie regelrecht an. Nahrung finden, ist für viele Arten auf Komposthaufen und Obstgärten halt einfacher als im Wald. Doch dabei sorgen wir auch für Probleme. So schön beispielsweise ein Waschbär auch aussehen mag. Quartiert er sich in einer Scheune oder gar in einem Dachboden ein, wird es schwer, ihn wieder loszukriegen. Die Schäden, die er anrichtet, sind meist enorm. Und futterzahme Tiere können gar dreist und aggressiv werden. Auch der Waschbär ist ein Wildtier und gehört in den Wald. Schon, wenn wir darauf achten, dass Speiseabfälle oder Fallobst nicht im Kompost landen, sondern in der Biomülltonne, sorgen wir dafür, dass es sich zumindest für weniger Waschbären, Füchse und Co lohnt, in Ortschaften auf „Jagd“ zu gehen.

