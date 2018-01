Kommentar: Keine Lücken in den Terminbüchern

Mit dem Mut der Verzweiflung hat Janina Mikusinska gehandelt. Stellvertretend für andere hat sie gesagt: Ja, ich möchte mit Namen und Gesicht über unsere Probleme bei der Suche nach Ärzten in Görlitz erzählen. Auch wenn die Sorge da ist, dass es dann noch schwieriger werden könnte, wenn sie die Ärzteschaft in Misskredit bringt. Aber das ist nicht die Absicht – im Gegenteil. Das Verständnis für die Lage der Ärzte ist da, nicht aber das für die Gesamtsituation. Und die muss sich dringend ändern. Hilfsangebote gibt es, auch Ideen, mehr Ärzte in die Region zu holen – das ist gut. Aber das wird erst langfristig greifen. Und die Hilfen, die die Kassenärztliche Vereinigung anbietet, sind nur ganz vereinzelt mal ein Tropfen auf dem heißen Stein, denn die Masse der Bevölkerung hat das Problem weiterhin. Es entsteht fast der Eindruck, ein Chance auf schnelle Behandlung hat nur noch, wer sie wirklich ganz dringend braucht. Und manchmal nicht einmal das, wie man im Fall Mikusinska sieht.

Ob es hilft, wenn noch wesentlich mehr Betroffene dem Beispiel von Janina Mikusinska folgen und ihre Odyssee öffentlich erzählen? Das ist ungewiss, denn eine Frage bleibt ja letztlich: Woher sollen sie so schnell kommen, die zusätzlichen Ärzte und damit neue Lücken in den Terminbüchern der Praxen?

