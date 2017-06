Kommentar: Keine gute Werbung für die Stadt Matthias Klaus über die schnellen Neißstraße-Radler

Wer nun denkt, das kann doch gar nicht so schlimm sein, mit den schnellen Radlern auf der Neißstraße, sollte sich ein bisschen Zeit nehmen und die Situation an einem schönen Nachmittag beobachten. Eine halbe bis eine Stunde reichen vollkommen. Nein, das hier ist kein Pamphlet nach dem Motto Radfahrer gegen Fußgänger und Autofahrer und umgekehrt. Es ist einfach Tatsache, dass Radfahrer (zu) schnell die Neißstraße herunterbrettern. Manche, wohlgemerkt! Schön ausgebaut ist sie ja, die Strecke, eine Million Euro steckten Stadt und Stadtwerke in die 185 Meter, und entsprechend von Touristen gut besucht, die einfach mal über die Brücke gen Polen und zurück schlendern wollen. Oder sich in einer der Kneipen niederlassen. Schnellradler machen da gerade in dieser Touristenzone nicht gerade Werbung für die Stadt. Die Stadtverwaltung kann bei dem Problem, den die Anlieger der Neißstraße offensichtlich haben, nicht helfen. Laut Gesetz dürfen Ordnungsamtsmitarbeiter die Radler nicht stoppen. Da ist die Landespolizei gefragt. Aber ob die für solche Aufgaben ausreichend Personal und Zeit hat? Eine Antwort steht noch aus.

Links zum Thema Gefährliches Pflaster

zur Startseite